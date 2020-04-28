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Apple отложила производство флагманских моделей iPhone

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Фото: Global Look Press/Li Muzi/Xinhua
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Американская компания Apple отложила массовое производство линейки флагманских iPhone 2020 на месяц из-за проблем в связи с распространением коронавируса. Об этом 27 апреля сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

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Apple отложила запуск массового производства флагманских iPhone, потому что пандемия коронавируса ослабляет глобальный потребительский спрос и нарушает производство в Азии, которая является центром цепочки поставок бытовой электроники, пишет RNS.

Всего в 2020 году Apple намерена представить четыре новых iPhone, причем некоторые из них оснастят поддержкой 5G, уточняет REGNUM. Кроме того, модели будут различаться в диагонали экранов: 5,4 дюйма, 6,7 дюйма и 6,1 дюйма. Отмечается, что готовящиеся к релизу «яблочные» модели также получат новый процессор для большей производительности устройств, новый датчик LiDAR, отмечает телеканал «360».

24 апреля сообщалось, что спрос на новый iPhone SE второго поколения, продажи которого стартовали в России в пятницу по цене 39,9 тыс. рублей, показал высокий интерес россиян к новинке.

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