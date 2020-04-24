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В России 24 апреля стартуют продажи бюджетного iPhone SE

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В пятницу, 24 апреля, в России стартуют продажи нового бюджетного iPhone SE. Об этом 24 апреля сообщил НСН.

Новый смартфон компания Apple представила 15 апреля. Гаджет получил дизайн iPhone 8 и производительность iPhone 11. Его оснастили кнопкой «Домой» со сканером отпечатка пальца и дисплеем в 4,7 дюйма. Кроме того, в смартфоне присутствует камера с разрешением 12 мегапикселей. Работает он на базе процессора A13 Bionic, который установлен на моделях iPhone 11 и iPhone 11 Pro.

Новинку представили в черном, белом и красном цветах. Помимо этого, в iPhone SE есть функция беспроводной зарядки, а также присутствует возможность использовать две сим-карты — физическую и виртуальную — благодаря технологии eSim.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», цена iPhone SE по предзаказу составит 39990 рубля за 64-гигабайтную версию. Гаджеты с объемом памяти 128 и 256 Гб обойдутся дороже — в 44990 рублей и 53990 рублей соответственно. Доставка устройств будет осуществляться с 24 по 27 апреля.

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