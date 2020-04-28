Прямой эфир

СК проверит данные о невыплате зарплаты сотрудникам одного из магазинов в Москве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи проверят информацию о невыплате зарплаты сотрудникам одного из московских магазинов одежды. Об этом 27 апреля сообщили в ГССК России по столице.

Информация о произошедшем появилась в одном из пабликов в соцсетях. Из изложенной в Сети информации следует, что сотрудники одного из магазинов одежды в Москве не получили заработную плату за два месяца, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

24 апреля сообщалось, что почти половина россиян (45%) продолжили получать заработную плату в полном объеме, несмотря на нерабочие дни, объявленные на фоне распространения коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам
Мосгорстат назвал среднюю зарплату в Москве на начало года

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020