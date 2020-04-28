СК проверит данные о невыплате зарплаты сотрудникам одного из магазинов в Москве

Следователи проверят информацию о невыплате зарплаты сотрудникам одного из московских магазинов одежды. Об этом 27 апреля сообщили в ГССК России по столице.

Информация о произошедшем появилась в одном из пабликов в соцсетях. Из изложенной в Сети информации следует, что сотрудники одного из магазинов одежды в Москве не получили заработную плату за два месяца, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

24 апреля сообщалось, что почти половина россиян (45%) продолжили получать заработную плату в полном объеме, несмотря на нерабочие дни, объявленные на фоне распространения коронавируса.