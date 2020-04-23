Минобрнауки поддержало введение фиксированных окладов бюджетникам

Министерство образования и науки России в целом поддерживает инициативу Федерации независимых профсоюзов по установлению базовых окладов для бюджетников. Однако нужно экспертное обсуждение размеров окладов, так как в зависимости от этого могут потребоваться дополнительные расходы федерального бюджета. Так в пресс-службе ведомства в четверг, 23 апреля, прокомментировали материал «Известий» «Зарплатное образование: для бюджетников могут ввести базовые оклады».

«Из-за разных уровней зарплат в регионах может возникнуть противоречие рекомендации профсоюзов о необходимости соблюдения окладной и стимулирующей частей заработной платы в пропорции 70/30», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что этот пункт зафиксирован в Единых рекомендациях по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений. Он применяется при достижении показателей заработной платы отдельных категорий работников, определенных президентским указом от 7 мая 2012 года.

Ранее 23 апреля Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила установить для работников бюджетной сферы фиксированные оклады. Авторы идеи считают, что это поможет бороться с неравенством доходов бюджетников в разных регионах. Сейчас разница в зарплатах может доходить до пяти раз.

«Известия» выяснили, что инициатива может быть рассмотрена в пятницу, 24 апреля, на заседании российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой.