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В Подмосковье за две недели выявили 1764 случая нарушения режима самоизоляции

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Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda
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В Московской области за две недели выявили 1764 нарушения режима всеобщей самоизоляции. Об этом 27 апреля сообщили в пресс-службе Госадмтехнадзора региона.

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По словам главы ведомства Олега Баженова, в ходе рейдов выявили 1312 физических и 452 юридических лица, которые нарушили режим самоизоляции и запрет на деятельность в режиме самоизоляции. Нарушителей привлекут к ответственности.

Рейды по выявлению нарушителей начали проводить в Подмосковье с 15 апреля. Инспекторы проверяют у жителей официальные разрешения на передвижение по городу, уточняет телеканал «360». Наибольшее число нарушителей выявили в Балашихе (201), Реутове (189), Химках (174), Одинцове (102) и Солнечногорске (90). Помимо этого, наибольшее количество нарушивших запрет на деятельность юридических лиц выявили в Солнечногорске (99), Красногорске (95) и Реутове (40), пишет RT.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса действует в Московской области с 13 марта. В этой связи запрещены массовые публичные мероприятия. С вечера 29 марта в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. С 15 апреля для передвижения на транспорте по Московской области введена система цифровых пропусков.

Коронавирус в России

По состоянию на 27 апреля, в России общее число заболевших достигло 87 147 человек, умерли 794 пациента, выздоровели ― 7346.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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