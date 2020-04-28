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Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру

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Шестикратный олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан объявил о завершении спортивной карьеры. Соответствующее письмо 27 апреля опубликовали на официальном сайте Союза конькобежцев России.

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По словам спортсмена, благодаря заботе Министерства спорта и Союза конькобежцев России в прошлом сезоне ему удалось тренироваться по индивидуальному графику и «неплохо выступить на этапах Кубка мира». Он объяснил, что из-за продолжающейся боли в колене на реабилитацию и восстановление после занятий и соревнований уходит много времени, потому полноценно тренироваться для него не представляется возможным, пишет RT. В своем обращении Виктор Ан также поблагодарил своих болельщиков и всех любителей шорт-трека за поддержку, отмечает телеканал «Звезда».

Виктор Ан был близок к завершению карьеры еще в 2018 году, однако тогда решил продолжить тренировки и подготовку к выступлению на Олимпийских играх 2022 года.

34-летний конькобежец является самым титулованным шорт-трекистом в истории, отмечает телеканал «360». Он стал трехкратным чемпионом Олимпиады-2006 в Турине и 18-кратным чемпионом мира в составе сборной Южной Кореи.

Позднее у Виктора Ана произошел конфликт с Конькобежной ассоциацией Южной Кореи, после чего спортсмен принял решение сменить гражданство для выступления на Олимпиаде 2014 года в Сочи. В составе национальной команды России спортсмен стал трехкратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и восьмикратным чемпионом Европы. Как пишет НСН, Виктор Ан — единственный спортсмен-мужчина, выигравший три золотые медали зимних Игр в составе сборной России.

27 апреля коллеги назвали причины завершения карьеры шорт-трекиста Виктора Ана. По их мнению, спортсмен решил завершить свою карьеру из-за непонятной ситуации в мировом спорте на фоне пандемии коронавируса.

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