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Российский вирусолог спрогнозировал спад заражений COVID-19 в мае

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Фото: агентство городских новостей Москва
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Россия приближается к плато, и уже через пару недель ожидается снижение числа заражений коронавирусом, рассказал вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

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Он отметил, что небольшой спад динамики инфицирования наблюдается в последнюю неделю. При этом в некоторые дни фиксировался и рост числа зараженных, что говорит об отсутствии стабильности в ситуации с COVID-19.

«Я думаю, что у нас идет некоторая стабилизация. Мы не рвемся в безоблачную высь с этими заболеваниями, с частотой заболеваний, и где-то примерно мы близко к плато. Я думаю, что через пару недель, наверное, мы будем наблюдать и снижение», — цитирует Альтштейна во вторник, 28 апреля, «РИА Новости».

В понедельник депутат Госдумы Константин Затулин прокомментировал вероятность продления ограничений из-за коронавируса на год. По его словам, у России есть возможность пребывать в состоянии жесткого карантина, но она ограничена.

По последним данным, в РФ коронавирусом заразилось более 87 тыс. человек, скончалось более 800.

Коронавирус в России

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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