Пять дворов благоустроят в Рязани

В Рязани стартовали работы по благоустройству пяти дворовых территорий. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Работы проводятся в рамках программы по созданию комфортной городской среды. Один из дворов, расположенный на улице Быстрецкой уже готов более чем на 80%, пишет РИА «7инфо».

По данным сайта горадминистрации, на нескольких улицах также выполнили перетяжку проводов. На прошлой неделе в связи с сильным ветром произошло много обрывов, такие аварии устранялись в первую очередь. В общей сложности специалисты отремонтировали 1,64 тыс. м проводов и 110 светильников.

22 апреля жителя Рязани предупреждали об ухудшении погоды. По данным мэрии, порывы ветра достигали 22 м/с.