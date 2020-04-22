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Жителей Рязани предупредили об ухудшении погоды

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В Рязани в течение суток ожидаются неблагоприятные погодные условия. Администрация города просит местных жителей соблюдать меры безопасности.

По данным мэрии, 22 апреля порывы ветра достигают 22 м/с. На улице 10-я Линия ветер повалил дерево, которое упало на припаркованные автомобили. Повреждены три машины, пострадавших нет. Об этом сообщает РИА «7 новостей».

До конца дня в городе ожидаются осадки в виде снега и дождя. Мэрия призывает водителей соблюдать правила дорожного движения. Также рязанцам напоминают о необходимости оставаться дома в рамках режима самоизоляции.

Ранее о неблагоприятном прогнозе сообщили жителям Москвы. Ветер в столице может усилиться до 23 м/с.

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