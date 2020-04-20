Рязанцам предложили совершить онлайн-поход до Берлина

Жители Рязани получили возможность присоединиться к Всероссийской патриотической акции «Шаги памяти». Ее организаторы предлагают всей страной в онлайн-режиме дойти до Берлина.

Как уточняет РИА «7 новостей», акция стартовала 16 апреля. До 9 мая необходимо «пройти» 1,814 тыс. км. Это настоящее расстояние от Москвы до Берлина.

Желающие смогут замерять пройденный путь с помощью шагомеров или других фитнес-трекеров, а организаторы позже суммируют результаты всей страны. При этом засчитывается пешая прогулка, поездка на велосипеде, самокате или занятие на фитнес-тренажере.

За первые сутки акции ее участники прошли 136 км. К проекту уже присоединились жители 21 российского региона. Самому юному участнику 14 лет, а самому старшему — 55 лет.