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Благоустройство двух парков завершится в Печоре к августу

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В городе Печора (Республика Коми) до 1 августа завершится благоустройство парка имени Дубинина и парка Победы. За эти территории проголосовали местные жители в ходе опроса.

Готовы все необходимые сметы на выполнение работ, документы прошли проверку в региональном управлении государственной экспертизы, отмечает ИА «Комиинформ». В парке им. В. Дубинина планируется смонтировать наружное освещение и видеонаблюдение, а также обустроить пешеходные дорожки и входную группу, установить стационарный сценический комплекс. В парке Победы появится детский городок и крытые уличные тренажеры.

Ранее в Коми 49 инициатив по благоустройству прошли отбор в рамках проекта «Народный бюджет». На эти цели потратят 30 млн рублей из региональной казны. Стоимость одного проекта в сравнении с 2019 годом выросла более чем втрое и достигла 1 млн рублей.

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