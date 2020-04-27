Этап лесовосстановительных работ завершили в Орловской области

В Орловской области завершили весенний этап работ по лесовосстановлению. Всего в 2020 году планируются работы на площади в 63 га, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Весной специалисты провели лесовосстановление на площади 54 га на территории пяти лесничеств. Сосны высадили на 26 га, дуб — на 28 га. При этом работы выполнили в сжатые сроки, используя материал, выращенный автономными учреждениями, пишет InfoOrel.ru.

Для сохранения молодых сеянцев от сорняка в течение всего вегетационного периода на площадях будет проводиться агротехнический уход.

Еще на 9 га работы пройдут осенью. Всего в этом году в рамках проекта «Сохранение лесов» запланировано лесовосстановление на площади в 63 га.

22 апреля сообщалось, что в Татарстане продолжается восстановление лесов. Работы провели на площади 611 га. Всего в 2020 году лесовосстановление проведут на площади почти 4,8 тыс. га.