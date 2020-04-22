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Лесные растения начали высаживать в питомниках Тамбовской области

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В Тамбовской области на три недели раньше обычного срока провели лесокультурную кампанию. В лесных питомниках идет работа по севу семян лесных растений.

Как сообщает управление лесами региона, на данный момент посеяно 500 кг семян сосны на площади 4 га и 4 т желудя на площади 3 га. Через 2–3 недели должны появиться всходы молодых сосен и дубов. Их планируют использовать в 2021 году при лесовосстановительных работах, пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

В питомниках на территории в 1 га посеяны семена различных декоративных пород деревьев, в том числе ивы плакучей, дуба красного и боярышника. Молодые деревца планируют использовать при озеленительных работах в населенных пунктах Тамбовской области.

В связи с погодными условиями лесокультурная кампания стартовала в регионе 20 марта, что на три недели раньше обычного срока. Она была проведена в сжатые сроки. В рамках проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в области высадили 900 га молодого леса.

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