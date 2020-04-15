Прямой эфир

Рыбаки подожгли траву и камыши в пойме реки Воронеж

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Липецкой области потушили природный пожар недалеко от крупного лесного массива. Очаг возгорания удалось заметить с помощью камер системы дистанционного мониторинга пожаров.

Как уточняет Lipetskmedia, пожар начался в пойме реки Воронеж в районе села Синдякино Хлевенского района. Прибыв на место, патруль выяснил, что горят заросли камыша и сухая трава в прибрежной зоне. Это происходило в непосредственной близости от леса.

Лесной массив из-за весеннего разлива оказался окружен водой со всех сторон. Подойти к нему по суше или подъехать на специальной технике было невозможно. Образовался остров, сформированный руслом реки и быстрой протокой, которую подожгли рыбаки, проплывавшие мимо на лодках.

Поскольку огонь приближался к лесу, пожарные добирались к месту возгорания на лодке. Для тушения они использовали ручные противопожарные ранцы. Воды для заправки пожарного инструмента было достаточно. В итоге удалось избежать нанесения вреда лесному массиву.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В России за минувшие сутки потушили 140 лесных пожаров
В России оценили готовность регионов к сезону лесных пожаров

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020