Рыбаки подожгли траву и камыши в пойме реки Воронеж

В Липецкой области потушили природный пожар недалеко от крупного лесного массива. Очаг возгорания удалось заметить с помощью камер системы дистанционного мониторинга пожаров.

Как уточняет Lipetskmedia, пожар начался в пойме реки Воронеж в районе села Синдякино Хлевенского района. Прибыв на место, патруль выяснил, что горят заросли камыша и сухая трава в прибрежной зоне. Это происходило в непосредственной близости от леса.

Лесной массив из-за весеннего разлива оказался окружен водой со всех сторон. Подойти к нему по суше или подъехать на специальной технике было невозможно. Образовался остров, сформированный руслом реки и быстрой протокой, которую подожгли рыбаки, проплывавшие мимо на лодках.

Поскольку огонь приближался к лесу, пожарные добирались к месту возгорания на лодке. Для тушения они использовали ручные противопожарные ранцы. Воды для заправки пожарного инструмента было достаточно. В итоге удалось избежать нанесения вреда лесному массиву.