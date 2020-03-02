Прямой эфир

Лесокультурные работы в Тамбовской области начнут на три недели раньше

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2020 году на три недели раньше срока в Тамбовской области начнутся лесовосстановительные работы. Причина — погодные условия, сообщило региональное управление лесами.

Как пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру», лесокультурные работы стартуют с 20 марта. Их проведут в сжатые сроки. Лесхозы уже подготовили технику и оборудование. План работ утвержден.

Сейчас под снег на стратификацию заложили 500 кг семян лесных растений, которые необходимы для посева в питомниках весной. Семена посеют в 29 питомниках Тамбовской области. В этом году посевные площади в каждом питомнике решено увеличить.

Для консервации посадочного материала в региональных лесхозах заготовили 50 снежных холодильников. Как говорят эксперты, снег позволяет уберечь корни сеянцев от повреждений. В этом году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в Тамбовской области высадят 900 га молодого леса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Состояние лесов в Хабаровском крае оценят из космоса
В лесах Подмосковья проснулись гусеницы «каннибалы-пьяницы»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020