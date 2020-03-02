Лесокультурные работы в Тамбовской области начнут на три недели раньше

В 2020 году на три недели раньше срока в Тамбовской области начнутся лесовосстановительные работы. Причина — погодные условия, сообщило региональное управление лесами.

Как пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру», лесокультурные работы стартуют с 20 марта. Их проведут в сжатые сроки. Лесхозы уже подготовили технику и оборудование. План работ утвержден.

Сейчас под снег на стратификацию заложили 500 кг семян лесных растений, которые необходимы для посева в питомниках весной. Семена посеют в 29 питомниках Тамбовской области. В этом году посевные площади в каждом питомнике решено увеличить.

Для консервации посадочного материала в региональных лесхозах заготовили 50 снежных холодильников. Как говорят эксперты, снег позволяет уберечь корни сеянцев от повреждений. В этом году в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» в Тамбовской области высадят 900 га молодого леса.