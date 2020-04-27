Число случаев COVID-19 в довузовских учреждениях Минобороны достигло 271

Число зараженных коронавирусом преподавателей и учеников довузовских учреждений Минобороны России увеличилось до 271. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщается в бюллетене на сайте министерства.

Согласно данным ведомства, 12 заболевших проходят лечение в госпиталях министерства, 66 — в изоляторах учебных заведений, девять — в гражданских медучреждениях, а еще 184 пациента находятся в подведомственных домах отдыха.

Отмечается, что состояние заболевших оценивается как нормальное. Явных симптомов наличия коронавирусной инфекции у них нет.

Ранее в этот же день министр обороны России Сергей Шойгу принял решение о досрочном завершении учебного года в довузовских образовательных учреждениях и вузах Минобороны в связи с распространением в стране коронавируса нового типа.

25 апреля стало известно, что у восьми воспитанников Тверского суворовского училища диагностировали новую коронавирусную инфекцию.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным на 27 апреля, общее число заразившихся в России с начала пандемии достигло 87 147 — Россия обогнала Китай, где зарегистрировано 83 912 случаев заболевания. За весь период по стране умерло 794 человека.

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