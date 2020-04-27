В Москве усилили режим дезинфекции питьевой воды

На очистных сооружениях Москвы ввели усиленный режим дезинфекции и повышенный контроль безопасности питьевой воды на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин во время посещения Рублевской станции водоподготовки 27 апреля.

Градоначальник отметил, что системы жизнеобеспечения столицы работают в особом режиме. Так, «Мосводоканал» уже ввел усиленный режим дезинфекции, а на московских станциях водоподготовки ежедневно выполняется более 5 тыс. анализов качества воды.

«Должен быть усилен кратно контроль за водоподготовкой, очисткой, пробами, которые здесь берутся, а также ужесточение режима очистки стоков», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Собянина, сотрудники Рублевской станции проходят ежедневное тестирование, соблюдаются зоны разделения труда, дистанция между работниками, контроль за дезинфекцией помещения и другие меры на фоне пандемии коронавируса.

В пресс-службе мэра уточнили, что поставку питьевой воды в город осуществляют четыре станции водоподготовки «Мосводоканала». Для обеззараживания и очистки используются безопасный и высокоэффективный гипохлорит натрия, а также современные технологии озонирования и мембранной фильтрации на гранулированном активированном угле. Поставка реагентов осуществляется строго по графикам.

За последние сутки в Москве коронавирус был обнаружен еще у 2871 человека, накануне — у 2971, а еще днем ранее — у 2612. Общее число зараженных в столице составляет 45 351 человек.

По состоянию на 27 апреля, в России подтвердились 87 147 случаев заболевания COVID-19, из них 6198 — за последние сутки. 7346 человек вылечились. 794 пациента скончались, пишет «Газета.ру».

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