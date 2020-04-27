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В Москве усилили режим дезинфекции питьевой воды

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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На очистных сооружениях Москвы ввели усиленный режим дезинфекции и повышенный контроль безопасности питьевой воды на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин во время посещения Рублевской станции водоподготовки 27 апреля.

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Градоначальник отметил, что системы жизнеобеспечения столицы работают в особом режиме. Так, «Мосводоканал» уже ввел усиленный режим дезинфекции, а на московских станциях водоподготовки ежедневно выполняется более 5 тыс. анализов качества воды.

«Должен быть усилен кратно контроль за водоподготовкой, очисткой, пробами, которые здесь берутся, а также ужесточение режима очистки стоков», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Собянина, сотрудники Рублевской станции проходят ежедневное тестирование, соблюдаются зоны разделения труда, дистанция между работниками, контроль за дезинфекцией помещения и другие меры на фоне пандемии коронавируса.

В пресс-службе мэра уточнили, что поставку питьевой воды в город осуществляют четыре станции водоподготовки «Мосводоканала». Для обеззараживания и очистки используются безопасный и высокоэффективный гипохлорит натрия, а также современные технологии озонирования и мембранной фильтрации на гранулированном активированном угле. Поставка реагентов осуществляется строго по графикам.

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За последние сутки в Москве коронавирус был обнаружен еще у 2871 человека, накануне — у 2971, а еще днем ранее — у 2612. Общее число зараженных в столице составляет 45 351 человек.

По состоянию на 27 апреля, в России подтвердились 87 147 случаев заболевания COVID-19, из них 6198 — за последние сутки. 7346 человек вылечились. 794 пациента скончались, пишет «Газета.ру».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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