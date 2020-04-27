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В Белгороде семье умершего от COVID-19 онколога выплатят 1 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Власти Белгородской области анонсировали выплату из средств фонда социального страхования не менее 1 млн рублей семье врача-онколога, скончавшегося от коронавирусной инфекции. Такую информацию в понедельник, 27 апреля передает оперштаб региона.

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В сообщении уточняется, что доктор умер именно от осложнений, вызванных COVID-19.

«Как заявила на ежедневном брифинге заместитель губернатора Наталия Зубарева, была установлена причина смерти врача-онколога, который скончался в ночь на воскресенье. Это covid-ассоциированная двусторонняя пневмония», — отметили в региональном оперштабе.

О смерти онколога областной губернатор Евгений Савченко сообщил накануне на своей странице в соцсети «ВКонтакте». При этом он отмечал, что точную причину смерти медика должны были установить после патологоанатомической экспертизы.

На сегодняшний день, по данным белгородского оперштаба, в регионе зафиксировано 269 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 27 за последние сутки. За весь период развития эпидемии заболевания в области умерли три человека, а вылечились — 31.

По состоянию на 27 апреля, в России подтвердились 87147 случаев заболевания COVID-19, из них 6198 — за последние сутки. 7346 человек вылечились. 794 пациента скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.

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