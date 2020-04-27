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Реставрация Казанского собора продлится больше года

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В Санкт-Петербурге запланирована реставрация Казанского собора. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала ордер на установку строительных лесов на фасаде.

Как сообщает пресс-служба ГАТИ, производство работ разрешено в период до 15 мая 2021 года. Кроме того, до 20 сентября 2020 года проведут реконструкцию электрических сетей и устройств наружного освещения на площади у здания Российской национальной библиотеки, уточняет телеканал «78».

До 1 августа запланирован ремонт теннисных кортов и дорожек в Зеленогорском парке культуры и отдыха.

Ранее в апреле сообщалось, в Санкт-Петербурге на Тележной улице восстановят исторический облик флигелей. Сами здания не являются объектом культурного наследия, но относятся к категории исторических. При этом находятся в аварийном состоянии.

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