Прямой эфир

Флигели восстановят в историческом квартале Петербурга

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Санкт-Петербурге на Тележной улице восстановят исторический облик флигелей. Решение принял комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Сами здания не являются объектом культурного наследия, но относятся к категории исторических. При этом находятся в аварийном состоянии. По этой причине принято решение разобрать ветхие конструкции внутренних флигелей дома №21, но при этом сохранить конструкции первых этажей. Лицевой корпус и дом №23 трогать не будут, сообщает телеканал «78» со ссылкой на ведомство.

В апреле 2019 года рассматривалась возможность отдать под хостелы дома в историческом квартале на Тележной улице. Авторы инициативы полагали, что в этом районе можно зарегистрировать около 50 мини-гостиниц и, таким образом, сохранить здания.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Петербурга ограничат вход в рестораны, парки и церкви
Онлайн-экскурсию на итальянском языке провели по Эрмитажу

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020