Флигели восстановят в историческом квартале Петербурга

В Санкт-Петербурге на Тележной улице восстановят исторический облик флигелей. Решение принял комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Сами здания не являются объектом культурного наследия, но относятся к категории исторических. При этом находятся в аварийном состоянии. По этой причине принято решение разобрать ветхие конструкции внутренних флигелей дома №21, но при этом сохранить конструкции первых этажей. Лицевой корпус и дом №23 трогать не будут, сообщает телеканал «78» со ссылкой на ведомство.

В апреле 2019 года рассматривалась возможность отдать под хостелы дома в историческом квартале на Тележной улице. Авторы инициативы полагали, что в этом районе можно зарегистрировать около 50 мини-гостиниц и, таким образом, сохранить здания.