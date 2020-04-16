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Мост через Неглинку в Петрозаводске реконструируют к декабрю

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В Петрозаводске определен подрядчик, который к 15 декабря за 95 млн рублей выполнит реконструкцию моста через реку Неглинку. Речь идет об участке длиной около 175 м на улице Кирова.

Проект подготовлен на основании обращения Минимущества Карелии для реализации мероприятий, которые попали в ФЦП развития республики. Заказчиком выступило региональное Управление автомобильных дорог. По данным сайта госзакупок, работы проведёт местная компании ООО «Проекткомстрой», передает ИА «Карелinform».

Напомним, первый этап ремонта переправы в деревне Гавриловке Карелии, которая из-за сильного ветра рухнула в реку, оценен в 2,19 млн рублей. Об этом сообщила глава сельского поселения Видлицы Татьяна Степанова. Сумма для населенного пункта с годовым бюджетом в 5,3 млн рублей слишком велика.

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