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Первомайское шествие проведут в Тамбове в режиме онлайн

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В Тамбове впервые за долгие годы 1 мая не состоится традиционное шествие с митингом трудовых коллективов и профсоюзов. На этот раз Первомай пройдет в режиме интерактива.

Как рассказал ИА «ОнлайнТамбов.ру» председатель Тамбовского областного объединения организаций профсоюзов Геннадий Афанасов, Федерация независимых профсоюзов России с 27 апреля запускает интернет-акцию под лозунгами: «За права работников! За Конституцию!», «Солидарность сильнее заразы!» и «За индексацию зарплат, за индексацию пенсий работающим пенсионерам!». К ней может присоединиться любой желающий.

Агентство напоминает, что 6 апреля в Тамбовском профсоюзном объединении заработала горячая линия, на которую жители региона могут позвонить и задать вопросы, которые касаются социально-трудовых отношений.

Ранее сообщалось, что акция «Бессмертный полк» пройдет в этом году в онлайн-режиме. Ее будут транслировать на 200 медиаэкранах Москвы. Трансляцию также можно посмотреть на портале «Бессмертного полка России».

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