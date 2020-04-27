Акция «Бессмертный полк» пройдет в этом году онлайн. Трансляция пройдет на 200 медиаэкранах столицы. Также увидеть трансляцию можно будет на портале «Бессмертного полка России». 9 мая в 19:00 после минуты молчания прозвучит песня «День Победы». Легендарная композиция прозвучит во время интернет-трансляции.