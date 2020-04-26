Постпредство РФ при ООН запустило онлайн-проект ко Дню Победы

Постпредство России при ООН вместе со странами СНГ запустили проект в соцсетях ко Дню Победы. Каждая из стран поделится рассказами о национальных героях Великой Отечественной войны — на виртуальной мемориальной выставке.

Для подготовки публикаций по теме #Подвиг75 будут использовать архивные документы и фотографии, которые демонстрируют многонациональный характер Победы и вклад каждой республики.

Акция продлится до 9 мая.