В Екатеринбурге военные провели онлайн-парад для ветерана

Военнослужащие ЦВО в Екатеринбурге провели онлайн-парад для 104-летнего ветерана Великой Отечественной войны Семена Козьмина.

Прямо под окнами фронтовика развернули экран, на котором продемонстрировали так называемый «автомобильный вальс» на армейских внедорожниках УАЗ. Так, расчеты выполнили построение в виде числа 75 в честь юбилея Победы, а также показали синхронные проезды в форме восьмерки и другие элементы фигурного вождения. Участие в поздравлении ветерана также приняли студенты и волонтеры. Фронтовику передали поздравления, медаль и подарки.

Семен Семенович Козьмин сражался на основных фронтах во время ВОВ, а после войны еще много лет служил в воинских частях на Сахалине, Западной Украине, Урале. Он был награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги» и другими наградами.