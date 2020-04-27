В парижском Диснейленде теперь можно побывать онлайн

В парижский Диснейленд теперь можно попасть, не выходя из дома. Тематический парк запустил онлайн-платформу, чтобы порадовать детей, вынужденных сидеть дома из-за пандемии коронавируса. На сайте предлагают погулять по достопримечательностям. Также можно посетить виртуальные уроки рисования и хореографии.