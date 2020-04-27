Пожарную автолестницу освятили в тульском городе Щекино

В городе Щекино Тульской области провели обряд освящения пожарной автолестницы. Новую технику передали пожарно-спасательной части № 31.

Как пишут «Тульские известия», ключи от автолестницы передал первый замначальника ГУ МЧС по Тульской области полковник Сергей Забаровский.

В торжественной церемонии принимали участие глава районной администрации Александр Гамбург и отец Владимир. Именно он освятил технику и благословил личный состав.

26 апреля сообщалось о крупном пожаре на заводе по производству битума и дорожно-полимерной ленты в Туле. Там загорелись резинотехнические изделия. Площадь пожара составила 800 кв. м. Обошлось без пострадавших. Причины случившегося выясняются.