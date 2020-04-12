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В Туле отремонтировали более 1 тыс. кв. м дорог

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В Туле продолжается ремонт дорожного полотна. За последнюю неделю дорожники привели в порядок более 1 тыс. кв. м дорог.

По данным управления по транспорту и дорожному хозяйству городской администрации, работы проведены на улицах Луначарского, Немцова, Сызранской, Лермонтова, Мичурина в поселке Ленинском и других. Об этом пишет газета «Тульские известия».

Всего в ремонте задействовали шесть бригад.

В конце марта сообщалось, что в Туле началось благоустройство территорий Центрального округа. Одной из первых планируется привести в порядок улицу Металлистов. Рабочие начали вывозить ветки, битый кирпич, пни, бетонные конструкции.

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