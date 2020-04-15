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Призыв «Будь дома» появился на 180-метровой телебашне в Туле

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В Туле на 180-метровой телебашне городского филиала РТРС появился призыв «Будь дома» как напоминание о необходимости соблюдения самоизоляции. Так предприятие решило поддержать жителей в период пандемии коронавируса.

Иллюминация состоит из тысяч светодиодов и десятков прожекторов. Ими управляют при помощи компьютерных программ. Это позволяет подсвечивать башни разными комбинациями цветов, создавать светодинамические эффекты, проецировать изображения флагов и надписи.

Как пишут «Тульские известия», слова «Оставайтесь дома» можно увидеть на телебашнях в Москве, Воронеже, Великом Новгороде, Самаре и Ростове-на-Дону. А на телебашне в Казани демонстрируется светодиодная надпись «Береги себя и близких». На башню в Нижнекамске проецируется номер телефона «горячей линии» по коронавирусу. В Нижнем Новгороде подсветку телебашни сделали символом акции «Свет сердца».

В скором времени просьба оставаться дома появится на башнях еще 15 городов России, там, где подобные конструкции оснащены динамической архитектурно-художественной подсветкой.

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