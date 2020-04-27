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Запрет на посещение лесов продлили в Тверской области

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В Тверской области продлили запрет на въезд в лесные массивы на транспортных средствах и посещение лесов. Он действует в связи с особым противопожарным режимом.

Запрет продлили до 14 мая, об этом сообщают «Тверские ведомости». Особый противопожарный режим был введен в регионе с 1 апреля. Нарушителям запрета грозит штраф до 5 тыс. рублей.

Глава Тверской области Игорь Руденя отметил, что любое возгорание является риском для жителей региона. В период действия особого противопожарного режима запрещено разведение костров и проведение пожароопасных работ.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области огонь уничтожил семь дачных домов. Предполагается, что пожар начался из-за горения сухой травы.

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