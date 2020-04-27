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Семь дачных домов сгорело в пригороде Братска

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В пригороде Братска (Иркутская область) огонь уничтожил семь дачных домов. Инцидент произошел на территории садоводства в районе железнодорожной станции Моргудон.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону, пожар предположительно начался из-за поджога сухой травы. По словам 47-летней местной жительницы, она решила сжечь прошлогодние листья и траву в бочке, но поднялся сильный ветер. Пламя перекинулось на баню соседей и другие дома.

В результате пожара полностью выгорели семь дачных домов, а также множество хозяйственных построек и неиспользуемых строений. Причиненный ущерб устанавливается.

По факту произошедшего организована проверка. Материалы будут переданы в органы дознания ГУ МЧС России по региону для дачи правовой оценки в соответствии с административным либо уголовным законодательством.

Еще один пожар произошел 26 апреля в Качугском районе. Сотрудники полиции, МЧС и представители муниципального образования предотвратили лесной пожар, а позже заметили задымление на одном из участков населенного пункта Малая Тарель. Распространение огня ликвидировали подоспевшие местные жители. На месте был задержан 71-летний мужчина. Его привлекут к ответственности.

27 апреля глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что особый противопожарный режим действует в 51 российском регионе. Он рассказал, что в связи с бесконтрольным проведением отжигов сухой растительности, а также угрозы возникновения пожаров в лесных массивах на особом контроле в МЧС России находится 8 тыс. населенных пунктов, 3,5 тыс. садовых товариществ, 2 тыс. объектов экономики, а также 1,5 тыс. детских лагерей.

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