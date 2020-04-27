Виртуальный археологический музей создадут в Самаре

Виртуальный археологический музей создадут на базе Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева. Основой экспозиции станет коллекция археологов Самарской области, которая систематически создается с 1970-х годов.

Специалисты кафедры суперкомпьютеров и общей информатики университета оцифровывают находки. Среди 3D-моделей музея — топоры, сабли, перстни и посуда.

Как пишет НИА «Самара» со ссылкой на старшего научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории автоматизированных систем научных исследований Самарского университета Дениса Жердева, цифровую модель можно загрузить на компьютер или планшет.

В будущем дистанционно «походить» по залам музея, «потрогать» экспонаты, посмотреть фильмы исторической тематики и видео с места раскопок сможет любой желающий. У него появится возможность почитать научную литературу, подготовить на основе материалов музея доклад или даже научную работу.

На данный момент оцифровано 25 экспонатов коллекции. Самый древний предмет экспозиции — литая пряжка от пояса, которая изображает медведя. Она датируется I веком до н.э. Такая пряжка имеет угорские черты. В ближайшее время ученые планируют оцифровать еще 20 находок.

Как сообщил ректор университета Владимир Богатырев, инициатива создания виртуального археологического музея принадлежит губернатору Дмитрию Азарову. Ученые намерены в ближайшее время завершить создание нескольких залов с экспонатами и сделать зрительный зал с фильмотекой, а также библиотеку, куда они загрузят книги по тематике основной экспозиции и археологии.