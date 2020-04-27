Российский шорт-трекист Виктор Ан объявил о завершении карьеры

Шестикратный российский олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан заявил о завершении спортивной карьеры. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

«Он прислал письмо о том, что принял решение завершить карьеру», — цитирует его ТАСС.

19 декабря прошлого года стало известно, что спортсмен пропустит чемпионат России в многоборье. Как отмечали в пресс-службе Союза конькобежцев страны, причиной такого решения стало обострение старой травмы колена.

В ноябре того же года спортсмен сообщил планах вернуться к соревнованиям на этапе Кубка мира в Шанхае. В феврале 2019 года Ан принял решение возобновить тренировки после того, как в сентябре 2018 года Кравцов сообщил о завершении его карьеры.

34-летний спортсмен является самым титулованным шорт-трекистом в истории.