Путин анонсировал совещание по развитию транспортной отрасли

Президент России Владимир Путин в понедельник, 27 апреля, сообщил, что в ближайшее время проведет совещание по развитию транспортного комплекса страны.

«Мы через несколько дней будем обсуждать ситуацию в транспортном комплексе в целом. В связи с малоснежной зимой, особенно в европейской части, обращаю внимание министра на судоходство, особенно по крупным европейским рекам», — заявил российский лидер в ходе совещания о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

При этом глава государства призвал всех участников будущей встречи заранее к ней подготовиться.

Ранее в этот же день в Кремле анонсировали совещание Путина с главами регионов по вопросам борьбы с коронавирусом. Оно запланировано на 28 апреля и пройдет в формате видеоконференции.

В ходе предыдущего подобного совещания, состоявшегося 8 апреля, российский лидер дал ряд поручений, в том числе касающихся работы регионов, доплат медикам, мер поддержки бизнеса. Правительство определило срок их выполнения — до 28 апреля.

По состоянию на 27 апреля, в России подтвердились 87 147 случаев заболевания COVID-19, из них 6198 — за последние сутки. 7346 человек вылечились. 794 пациента скончались, пишет «Газета.ру».

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