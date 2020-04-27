Путин призвал уточнить планы по предупреждению россиян об угрозах ЧС

Все планы по предупреждению российских граждан об угрозах, связанных с паводками и пожарами, необходимо уточнить и проработать. Такое заявление в понедельник, 27 апреля, сделал президент страны Владимир Путин в ходе видеосовещания о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

«Отдельно прошу остановиться на работе МЧС и регионов по своевременному информированию граждан, в целом по обеспечению их безопасности. Обозначаю этот вопрос как особый», — заявил глава государства.

Президент отметил, что в условиях самоизоляции и карантина на фоне распространения коронавирусной инфекции многие россияне ограничены в передвижении. Путин призвал отработать «до мельчайших деталей» вопросы возможной эвакуации и временного размещения граждан страны из-за чрезвычайных ситуаций.

Российский лидер добавил, что возникновение ЧП природного характера не должно спровоцировать новых очагов коронавирусной инфекции в стране.

Кроме того, Путин поручил региональным властям брать под особый контроль и незамедлительно оказывать материальную помощь людям, потерявшим имущество или жилье в результате поводков или природных пожаров.

25 апреля сообщалось, что в Иркутской области ликвидировали 25 пожаров за сутки. Площадь возгораний в лесном фонде превысила 2,37 тыс. га.

При этом накануне в Авиалесоохране подсчитали, что всего в России за 24 часа было ликвидировано 205 лесных пожаров на площади 16 тыс. га. Отмечалось, что непотушенными оставались 87 возгораний на площади 125 078 га.

20 апреля пресс-служба МЧС отмечала, что в 13 регионах России сохраняются подтопления после весеннего паводка. 40 населенных пунктов оказались отрезаны. В регионах с подтоплениями вода затронула 48 приусадебных участков, 29 низководных мостов и семь участков автодорог.