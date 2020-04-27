Запрет на плановую вакцинацию детей сняли в Калужской области

В Калужской области с 27 апреля снят запрет на плановую вакцинацию детей. Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач региона Светлана Рожкова.

По данным Роспотребнадзора, в области возобновляют как плановую вакцинацию детей, так и вакцинацию по эпидемическим показаниям. Об этом сообщает газета «Весть». Ранее вакцинация была разрешена только для новорожденных малышей в родильных домах и перинатальном центре.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о возможных негативных последствиях от приостановки вакцинации от инфекционных заболеваний на фоне коронавируса. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал не забывать о достигнутых успехах в борьбе с другими болезнями, которые в период приостановки вакцинации «вновь начнут свирепствовать».

По состоянию на 27 апреля в России общее число заболевших достигло 87 147 человек, умерли 794 пациента, выздоровели ― 7346.

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