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Детскую психбольницу в Ульяновске закроют из-за коронавируса

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В Ульяновске решили закрыть детскую психоневрологическую больницу. У одной из сотрудниц этого медицинского учреждения обнаружили коронавирус.

Как пишет 1ul.ru, женщина была дома на больничном, когда у нее нашли COVID-19. По словам главврача больницы Ирины Пальшинцевой, у маленьких пациентов коронавируса нет.

В ведомстве, в свою очередь, подтвердили, что зараженная сотрудница на работу не ходила, но тем не менее прием новых пациентов будет приостановлен, в больнице проведут дезинфекцию, а весь медперсонал сдаст пробы. На это уйдет несколько дней.

Больная сотрудница имела контакт с 44 людьми. Их всех взяли под наблюдение.

21 апреля сообщалось, что коронавирусом заразилась главный внештатный эпидемиолог Ульяновской области Фирдауса Сайфутдинова. Ее доставили в Центральную городскую клиническую больницу Ульяновска. С пациентами она в контакт не вступала.

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