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Коронавирус нашли у главного внештатного эпидемиолога Ульяновской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Ульяновской области Фирдауса Сайфутдинова заразилась коронавирусом. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

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Врач доставлена в Центральную городскую клиническую больницу в Ульяновске. «С пациентами она не контактировала», — цитирует сообщение ведомства 21 апреля ТАСС.

Среди контактов Сайутдиновой выявлены три врача, анализы показали у них отрицательный результат. Специалисты прошли 14-дневную самоизоляцию и выйдут в субботу на работу.

Ранее в апреле стало известно, что в Ульяновской области рассматривают возможность досрочного завершения учебного года. Речь идет об учениках 1–8-х классов. Всего в Ульяновской области подтверждено 187 случаев заражения, выписаны три пациента, умерли два человека с коронавирусом и один с подозрением на инфекцию.

По состоянию на 21 апреля в России общее число заболевших достигло 52 763 человек, умерли 456 пациентов, выздоровели ― 3873.

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