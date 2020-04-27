Продажу алкоголя в майские праздники запретили в Пермском крае

В Пермском крае ввели запрет на продажу алкоголя в Праздник Весны и Труда 1 мая. За нарушение запрета полагается административное наказание в виде штрафа.

Как пишет ИА «Ура.ру», розничную продажу алкогольной продукции запретят на всей территории региона, в том числе в Перми. Решение закреплено в постановлении краевого правительства.

За нарушение запрета должностное лицо будет оштрафовано на сумму до 4 тыс. рублей, юридическое лицо — на сумму до 40 тыс. рублей.

В Курганской области розничная продажа алкоголя запрещена на период с 30 апреля по 10 мая в качестве меры противодействия распространению коронавирусной инфекции.