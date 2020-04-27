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С начала года в России произошло более трех тысяч природных пожаров

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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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С начала 2020 года в России произошло 3488 природных пожаров на общей площади более 475 тыс. га. Об этом 27 апреля заявил глава МЧС Евгений Зиничев на совещании у президента РФ Владимира Путина о ситуации с паводками и пожарами в России.

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«Более 86% пройденных огнем площадей приходится на Дальневосточный федеральный округ. На Сибирский и Уральский федеральные округа — 12,5% и 0,7%», — сказал он.

Ранее, 24 апреля, в Авиалесоохране сообщили о ликвидации 205 лесных пожаров на площади 16 тыс. га за минувшие сутки.

Наибольшая часть из них приходится на на Забайкалье — 4836 га. В связи с этим министерство природных ресурсов края ввело режим ЧС и запретило жителям въезжать в лес.

21 апреля сообщалось, что в Москве создана группировка пожарных и спасателей для борьбы с природными пожарами.

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