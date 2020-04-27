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Митрополита Челябинского госпитализировали с подозрением на COVID-19

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Фото: ТАСС/Наиль Фаттахов
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Митрополита Челябинского и Миасского Григория госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусной инфекцией. Также в больницу попали священники, приближенные к владыке. Об этом в понедельник, 27 апреля, сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-службу митрополии.

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«Митрополит Григорий и несколько священнослужителей Свято-Симеоновского кафедрального собора находятся в больнице. Они сдали тесты на коронавирус, результаты ожидаются», — сообщил епархиальный секретарь отец Игорь (Шестаков).

С 29 апреля принято решение о закрытии храмов Челябинской области для прихожан, передает НСН. Богослужения не остановят, но они будут проводиться только в присутствии священнослужителей и сотрудников храмов по примеру московской епархии. Для верующих в интернете будут организованы трансляции, пишет REGNUM.

19 апреля митрополит Григорий принимал участие в пасхальном богослужении. Владыка призвал паству соблюдать режим самоизоляции и временно воздержаться от посещения храмов и кладбищ, как об этом ранее попросил патриарх Кирилл. При этом в епархии отметили, что заболевшие священники на службу в храм не приходили.

25 апреля сообщалось о смерти клирика Богоявленского кафедрального собора в Елохове протодиакона Евгения Трофимова в Москве. Предположительно, причиной смерти стал коронавирус.

21 апреля скончался настоятель собора протоиерей Александр Агейкин. Как объяснили тогда в РПЦ, причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. Священнослужитель скончался на 49-м году жизни.

6 апреля коронавирус подтвердился у четырех представителей православного духовенства в Москве.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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По состоянию на 27 апреля в России общее число заболевших достигло 87 147 человек, умерли 794 пациента, выздоровели ― 7346.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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