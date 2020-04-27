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Тела пропавших рыбаков нашли в Ладожском озере

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На Ладожском озере в Ленинградской области завершились поиски трех рыбаков, пропавших в марте. Спасатели извлекли тела погибших из воды.

Поиски рыбаков, пропавших в Волховском районе, начались 10 марта. На тот момент мужчины из села Паша сутки не выходили на связь. Во время поисков спасатели дошли до границ Карелии, но тогда удалось обнаружить только лодку. Об этом сообщает ИА «Карелinform».

В течение двух последних дней спасателям удалось обнаружить тела двух 34-летних и 35-летнего рыбаков. По факту их гибели проводится проверка.

Ранее сообщалось, что поиски трех пропавших мужчин ведутся в Башкортостане.

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