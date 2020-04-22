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Поиски трех пропавших мужчин продолжаются в Башкирии

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В госкомитете по ЧС Башкирии сообщили, что несоблюдение режима самоизоляции не только способствует распространению коронавируса, но и осложняет обстановку в республике. По данным спасателей, 11 апреля в районе реки Зилим Архангельского района пропал рыбак 1969 года рождения.

Вечером 17 апреля в Нуримановском районе исчез гражданин 1981 года рождения, который также отправился на рыбалку возле деревни Чандар. Проводятся поисково-спасательные работы вдоль береговой линии и в доступных местах на акватории реки Уфы, передает «МедиаКорСеть».

20 апреля в Белорецком районе мужчина вышел из дома и не вернулся. Спасатели обследовали берег Белорецкого водохранилища, но пока поиски так ни к чему и не привели.

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