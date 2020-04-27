Песков рассказал о соблюдении Путиным социальной дистанции

Президент России Владимир Путин свел к минимуму очные встречи и старается соблюдать социальную дистанцию. Об этом в понедельник в интервью газете «Аргументы и факты» рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Все санитарные нормы, конечно, соблюдаются. Что касается очных контактов, президент их действительно минимизировал, хотя они и не исключены полностью», — сообщил Песков.

По его словам, президент встречается очно с некоторыми министрами и представителями банковских структур. Однако все они, как и сам глава государства, предварительно сдают тест на коронавирус.

Также, по словам представителя Кремля, Путин живет и работает в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарево, вопреки слухам о том, что он находится в «тайном месте».

«стественно, сегодняшняя ситуация требует очень активной - ежедневной и даже ежечасной - его вовлеченности в работу всей государственной машины. У Путина имеются все виды связи. Именно из Ново-Огарево он проводит все рабочие мероприятия, в основном в формате видеоконференций», — рассказал Песков.

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