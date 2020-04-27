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Счетная палата предложит модернизировать систему здравоохранения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Счетная палата (СП) готовит предложения и рекомендации по модернизации российской системы здравоохранения. Об этом в понедельник, 27 апреля, ТАСС сообщила заместитель председателя ведомства Галина Изотова.

«Борьба с пандемией коронавируса ставит перед отечественной медициной серьезные вызовы, которые заставляют задуматься о необходимости модернизации существующей системы здравоохранения. Счетная палата со своей стороны тоже готовит экспертно-аналитическое мероприятие для выработки рекомендаций по модернизации системы здравоохранения. Сейчас всем важно сделать правильные выводы, скоординироваться и принять своевременные решения», — приводит агентство ее слова.

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Изотова уточнила, что СП неоднократно указывала на необходимость увеличения финансирования и повышения качества профессиональной подготовки медицинского персонала. По ее словам, 41% пациентов не доверяют диагнозу врача.

«Сегодня мировые тренды говорят о наращивании средств на здравоохранение до 10% ВВП, принимая во внимание текущий показатель в среднем на уровне 8,8%. При этом в России, по мнению экспертов, мы только к 2024 году придем к показателю около 7% ВВП за счет источников всех уровней и средств частного сектора. Конечно, при текущих объемах финансирования говорить об эффективной модернизации отрасли крайне затруднительно», — добавила она.

Кроме того, по словам зампредседателя ведомства, имеются также серьезные проблемы в области технического и санитарного состояния медучреждений. Изотова отметила, что СП будет добиваться изменения ситуации.

«Сегодня на фоне борьбы с коронавирусом мы наблюдаем снижение плановой помощи пациентам из-за вынужденного перепрофилирования медцентров. Например, приостановлено профилактическое наблюдение, диспансеризации и вакцинации, что в конечном итоге может привести к возможным вспышкам других инфекций. Это, безусловно, вынужденные меры, но в стратегической перспективе необходимо учесть эти тенденции и издержки», — рассказала она.

19 апреля глава Минздрава Михаил Мурашко призвал задуматься о модернизации российской системы здравоохранения для противодействия таким вызовам, как COVID-19.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 210 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.

По последним данным оперштаба, в России зафиксировано 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии 747 человек скончались, 6767 выздоровели.

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