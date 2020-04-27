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В Алтайском крае выявили 27 новых случаев коронавируса за сутки

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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За прошедшие сутки в Алтайском крае еще у 27 жителей региона подтвержден коронавирус. Всего в крае 311 заболевших, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

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Из 27 заболевших 13 человек выявлены в Барнауле, два — в Павловском районе, шесть — в Бийске, два — в Первомайском районе и по одному случаю в Змеиногорске и Поспелихинском районах.

«Впервые коронавирус выявлен в Немецком и Романовском районах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что растет и число выздоровевших, из клиник выписано 29 человек, в том числе трое детей.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 311 человек, один случай без лабораторного подтверждения, но с клиническими проявлениями

По данным оперштаба на 26 апреля, в России зафиксировано 80 949 случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии 747 человек скончались, 6767 выздоровели.

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