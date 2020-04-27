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Жители ЕАО споют «День Победы» с балконов своих домов

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Управление культуры ЕАО обратилось к жителям региона с призывом поучаствовать во всероссийской народной музыкальной акции «Окно Победы». Она пройдет 9 мая в 12:00 по часовому поясу каждого региона страны.

В рамках этой акции-марафона россиянам предлагается выйти на балконы домов с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны и исполнить песню Давида Тухманова «День Победы», сообщает ИА EAOMedia со ссылкой на областное управление культуры.

Инициатором акции является Ассоциация духовых оркестров и исполнителей на духовых и ударных инструментах «Духовое общество» имени Валерия Халилова при поддержке Министерства культуры России, Российского национального музея музыки и Государственного Российского Дома народного творчества имени Поленова.

14 апреля сообщалось, что военнослужащие ЦВО в Екатеринбурге провели онлайн-парад для Семена Козьмина, 104-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Экран развернули прямо под окнами фронтовика. На этом экране демонстрировался так называемый автомобильный вальс на армейских внедорожниках УАЗ.

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