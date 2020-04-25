Ветеран в возрасте 99 лет стал старейшим возглавившим чарты исполнителем

Британский ветеран Второй мировой войны Том Мур стал старейшим в истории исполнителем, который сумел пробиться на первое место в британских музыкальных хит-парадах. Его песня, записанная для сбора пожертвований на нужды британских врачей, возглавила сводный чарт синглов, составляемый британской Official Charts Company.

Мур совместно с британским певцом Майклом Боллом и хором британской Национальной системы здравоохранения (NHS) записал кавер-версию композиции 1945 года You"ll Never Walk Alone. На прошлой неделе она возглавила чарт iTunes. Отмечается, что музыкантам удалось собрать £28 млн.

Песня известна почти каждому британцу. Ее написали американские композиторы Ричард Роджерс и Оскар Хаммерстайн-второй для мюзикла «Карусель», а позднее композиция стала гимном английского футбольного клуба «Ливерпуль».

Сам Мур рассказал, что его внуки не могут поверить, что дедушка стал звездой хит-парадов, рассказал он газете The Guardian. Он также поблагодарил всех за поддержку в это непростое время и отметил, что песня стала еще одним доказательством того, что мы действительно никогда не будем одиноки. Отдельно ветеран поблагодарил музыкантов, которые работали над песней, и всех жителей страны, которые поддерживают британских медиков.

«Это самая необычная вещь, один из самых гордых моментов в моей карьере, но дело не во мне, а в капитане Томе. Спасибо, что дали ему №1 на его 100-летие. Ты лучший, храни тебя Бог», — прокомментировал Майкл Болл первое место песни в чартах.

17 апреля газета The Guardian заявила о нехватке средств индивидуальной защиты у британских врачей и медсестер в ходе пандемии. Издание сообщило, что в Великобритании почти иссякли запасы одноразовых хирургических халатов, которые входят в обязательный комплект для медиков, работающих с зараженными коронавирусной инфекцией.

Британские власти заявили, что проблемы возникли из-за глобального дефицита, а также сообщили, что работают над решением. Отмечается, что коронавирус уже был обнаружен у 30% сдавших тестирование сотрудников здравоохранения, 69 медиков скончались.

По данным Worldometer, в Великобритании зафиксировано 143 464 случая заражения коронавирусом (5386 за прошедшие сутки), 19 506 человек скончались.