Депутат рады назвал годовщину катастрофы на Чернобыльской АЭС праздником

Депутат Верховной рады Украины Николай Тищенко от партии действующего президента страны Владимира Зеленского «Слуга народа» в прямом эфире назвал годовщину аварии на Чернобыльской АЭС праздником. Об этом 26 апреля сообщило издание Strana.ua.

«Хотел бы напомнить, что 26-го будет праздник, очень большой, очень важный, это трагедия — Чернобыльская катастрофа», — приводит слова Тищенко телеканал «360».

Депутат также призвал украинских граждан «поздравить, поблагодарить, поклониться» тем, кто много лет защищал мир от последствий этой катастрофы.

Депутату напомнили, что аварию на Чернобыльской АЭС нельзя назвать праздником, и тогда он принес извинения и заявил, что просто оговорился.

Авария на Чернобыльской атомной электростанции произошла 34 года назад — в ночь на 26 апреля 1986 года. Взорвался реактор четвертого энергоблока, из-за чего в воздух было выброшено огромное количество радиоактивных веществ, уточняет НСН. Причиной взрыва послужил ряд грубых ошибок, которые допустили сотрудники, а также неправильная конструкция самого реактора.

26 апреля сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский предложил главе госагентства по управлению зоной отчуждения Сергею Калашнику разработать план развития территории Чернобыля для привлечения туристов.