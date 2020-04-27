Июльские фьючерсы нефти марки Brent поднялись выше $25 за баррель

Выше $25 за баррель поднялась цена нефти марки Brent с поставкой в июле, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена июльских фьючерсов выросла на 0,93% до $25,4 за баррель (на 2:54 мск).

Июньские фьючерсы торгуются за $21,64 за баррель.

Цена нефти марки WTI с поставкой в июне падает на 1,42% до $16,70 за баррель.

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) ожидает, что цена за баррель сырой нефти к середине 2020 года составит около $40. Об этом в воскресенье, 26 апреля, заявил министр энергетики Алжира, президент конференции ОПЕК Мухаммед Аркаб.